Олімпіаду-2020 офіційно перенесено

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) досяг угоди з японським урядом про перенесення Олімпійських ігор 2020 року, які мали відбутися з 24 липня до 9 серпня.

МОК опублікував офіційну заяву про це рішення у себе на сайті. Повідомляється, що прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе і глава організації Томас Бах провели плідну зустріч, на якій обговорили боротьбу з коронавірусом і його вплив на світ спорту. Вони домовилися про те, що Олімпіада-2020 буде перенесена, але має відбутися не пізніше літа 2021 року.

Олімпійські ігри-2020 Vanguard News

Абе і Бах зійшлися на тому, що ОІ в Токіо можуть стати променем надії для всього світу в ці непрості часи. Таким чином, було ухвалене рішення, що Олімпійський вогонь залишиться в Японії, а Олімпійські та Паралімпійські ігри збережуть свою назву.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше член МОК Дік Паунд заявив про те, що Олімпіада-2020 буде перенесена, а про терміни та умови її проведення стане відомо протягом наступних чотирьох тижнів.

Президент Національного олімпійського комітету (НОК) України Сергій Бубка також виступив із офіційною заявою про Олімпіаду-2020.

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