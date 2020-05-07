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7 травня • оновлено в 23:34
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Офіційно: в Україні змінили умови карантину для спортсменів

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Кабінет міністрів України дозволив з 11 травня роботу підприємств, установ і організацій, що забезпечують проведення тренувань спортсменів команд національних збірних України.

Збірна України з веслування

Збірна України з веслування

Федерація каное України

Як повідомляє Інтерфакс, згідно з постановою №343 від 4 травня, уряд дозволив діяльність підприємств, установ, організацій, що забезпечують проведення навчально-тренувального процесу спортсменів національних збірних команд України з олімпійських, неолімпійських, національних видів спорту та видів спорту осіб з інвалідністю, спортсменів командних ігрових видів спорту професійних спортивних клубів.

При цьому умовою ставиться забезпечення осіб засобами індивідуального захисту, зокрема респіраторами або захисними масками, в тому числі виготовленими самостійно, перебування в приміщенні не більше однієї людини на 10 кв. метрів площі, а також дотримання інших санітарних і протиепідемічних заходів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, як будуть проходити матчі в УПЛ після карантину.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
Карантин в Україні
Місце
Україна
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