Офіційно: UFC назвав дату бою Хабіб - Фергюсон

Чемпіон Абсолютного бійцівського чемпіонату ( UFC ) в легкій вазі Хабіб Нурмагомедов проведе захист титулу проти Тоні Фергюсона 18 квітня в Нью-Йорку на UFC 249.

Сам бій і його дату організація підтвердила офіційно в своєму акаунті в соцмережах.

Обидва спортсмени мають переможні серії в UFC з 12 побед.Нурмагомедов виграв всі 28 своїх поєдинків, а у Фергюсона в активі 25 перемог і три поразки.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, 7 вересня в головному бою турніру UFC 242 в Абу-Дабі проти Дастіна Пор'є Хабіб Нурмагомедов добув 28-у перемогу в ММА. Зустріч завершилася в третьому раунді, коли росіянин вдало провів задушливий прийом.

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