Офіційно: названі дати проведення Олімпіади в Токіо

Стали відомі дати офіційних відкриття і закриття XXXII літніх Олімпійських ігор.

Як повідомляє Reuters, церемонію відкриття Олімпійських ігор в Токіо, перенесених на наступний рік, планується провести 23 липня 2021-го. Ігри завершаться 8 серпня того ж року.

