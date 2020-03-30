Офіційно: названі дати проведення Олімпіади в Токіо

Стали відомі дати офіційних відкриття і закриття XXXII літніх Олімпійських ігор.

Як повідомляє Reuters, церемонію відкриття Олімпійських ігор в Токіо, перенесених на наступний рік, планується провести 23 липня 2021-го. Ігри завершаться 8 серпня того ж року.

JUST IN: Tokyo Olympics will run from July 23 - August 8, 2021 pic.twitter.com/HCT78njlM1 – Reuters (@Reuters) March 30, 2020

Нагадаємо, літня Олімпіада в Токіо мала розпочатися 24 липня 2020 року.

Олімпійські ігри пройдуть у липні-серпні 2021 року globallookpress.com

24 березня Міжнародний олімпійський комітет оголосив про перенесення Ігор на 2021 рік.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, як українські топспортсмени відреагували на перенесення Олімпіади-2020.

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