Офіційно: МОК підтримав рішення WADA покарати Росію

Президент Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Томас Бах прокоментував рішення виконкому Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA) про виключення Росії з Олімпіад на чотири роки.

Томас Бах globallookpress.com

"Я не буду займатися спекуляціями з приводу розвитку подій, але рішення WADA обов'язкові для виконання Міжнародним олімпійським комітетом, і МОК відданий верховенству закону. Тому ми будемо виконувати це рішення", – наводить слова Баха РІА "Новости".

Як повідомляв OBOZREVATEL, виконком WADA прийняв рішення відсторонити Росію на чотири роки від участі в Олімпійських іграх і великих міжнародних турнірах. Допущені будуть тільки "чисті" спортсмени, які змагатимуться в нейтральному статусі.

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