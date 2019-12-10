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10 грудня • оновлено в 12:03
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Офіційно: МОК підтримав рішення WADA покарати Росію

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Президент Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Томас Бах прокоментував рішення виконкому Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA) про виключення Росії з Олімпіад на чотири роки.

Томас Бах

Томас Бах

globallookpress.com

"Я не буду займатися спекуляціями з приводу розвитку подій, але рішення WADA обов'язкові для виконання Міжнародним олімпійським комітетом, і МОК відданий верховенству закону. Тому ми будемо виконувати це рішення", – наводить слова Баха РІА "Новости".

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Як повідомляв OBOZREVATEL, виконком WADA прийняв рішення відсторонити Росію на чотири роки від участі в Олімпійських іграх і великих міжнародних турнірах. Допущені будуть тільки "чисті" спортсмени, які змагатимуться в нейтральному статусі.

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Автор
Денис Карпов
Теми
МОК допінговий скандал
Особа
Томас Бах
Тег
WADA
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