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Офіційно: Хабіб отримав покарання за бійку

6.9тЧитати матеріал російською

Росіянин Хабіб Нурмагомедов дізнався своє покарання за бійку поза октагоном після поєдинку проти британця Конора МакГрегора, який відбувся 7 жовтня. Чемпіон Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) отримає лише половину свого гонорару.

Відповідне рішення було ухвалено Атлетичною комісією штату Невада. Таким чином гонорар Хабіба складе 1 млн доларів. Решту суми Нурмагомедов може отримати після дисциплінарного слухання, які відбудеться в грудні. На цьому засіданні також буде ухвалено рішення щодо дискваліфікації Хабіба і МакГрегора. До слухання бійці не можуть брати участь у змаганнях UFC, повідомляє BBC.

Хабіб Нурмагомедов

Хабіб Нурмагомедов

Instagram

Нагадаємо, що Нурмагомедов здобув перемогу в бою проти МакГрегора задушливим прийомом. Після поєдинку росіянин влаштував бійку з уболівальниками, за що був позбавлений гонорару і дискваліфікований.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Нурмагомедов збирається вийти в ринг проти непереможеного боксера Флойда Мейвезера. Поєдинок може пройти в Росії або Лас-Вегасі.

Читайте всі новини по темі "UFC" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
UFC
Особа
Хабiб Нурмагомедов
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