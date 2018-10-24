Офіційно: Хабіб отримав покарання за бійку

Росіянин Хабіб Нурмагомедов дізнався своє покарання за бійку поза октагоном після поєдинку проти британця Конора МакГрегора, який відбувся 7 жовтня. Чемпіон Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) отримає лише половину свого гонорару.

Відповідне рішення було ухвалено Атлетичною комісією штату Невада. Таким чином гонорар Хабіба складе 1 млн доларів. Решту суми Нурмагомедов може отримати після дисциплінарного слухання, які відбудеться в грудні. На цьому засіданні також буде ухвалено рішення щодо дискваліфікації Хабіба і МакГрегора. До слухання бійці не можуть брати участь у змаганнях UFC, повідомляє BBC.

Хабіб Нурмагомедов Instagram

Нагадаємо, що Нурмагомедов здобув перемогу в бою проти МакГрегора задушливим прийомом. Після поєдинку росіянин влаштував бійку з уболівальниками, за що був позбавлений гонорару і дискваліфікований.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Нурмагомедов збирається вийти в ринг проти непереможеного боксера Флойда Мейвезера. Поєдинок може пройти в Росії або Лас-Вегасі.