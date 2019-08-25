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Однорукий боєць задушив суперника в дебютному бою

1.9т Читати матеріал російською

Американський боєць змішаного стилю (ММА) Нік Ньюелл переміг у дебютному поєдинку під егідою промоушену Bellator, задушивши співвітчизника Корі Броунинга.

Бій пройшов в рамках турніру Bellator 225 в США. Уже в першому раунді Ньюелл провів задушливий прийом і змусив суперника здатися. Тепер на рахунку Ньюелла в ММА 18 боїв, в яких він домігся 16 перемог і зазнав дві поразки. Броунинг в восьми боях здобув п'ять перемог і тричі програв.

Ньюелл - боєць з вродженою ампутацією руки. Американець виступає в змішаному стилі з 2009 року.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, знаменитий український боєць змішаних єдиноборств (MMA) Ярослав Амосов (22-0) на турнірі Bellator 225 в Бріджпорті (США) переміг 30-річного американця Девіда Рікелза (21-6-0, США).

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MMA
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