"Одним ударом": чемпіон UFC виконав рідкісний трюк і "підірвав" Instagram

Чемпіон UFC у напівлегкій дивізіоні Макс Холлоуей виконав ефектний трюк, відкривши ногою скляну пляшку.
27-річний американець ударом з розвороту влучив по кришці настільки акуратно, що зміг її відкрити, що не розбивши скло.
Відео за день зібрав понад 1 млн переглядів в Instagram.
Be curious my friends! #challengeaccepted #bottlecapchallenge Passing this on to our guy @johnmayer .... hey John if you can not complete this challenge @ erlsn.acr and I decided you have to come to Hawaii after your tour and kick it with us until you complete it ! 🦶🍾😅 🙏⚡🤙 👊
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше чемпіон WBA і WBO в легкій вазі Василь Ломаченко (13-1, 10 КО) під час свого відпочинку в Таїланді продемонстрував неймовірну швидкість удару ногою.
Наш співвітчизник виклав відео у себе в Instagram, зібравши безліч захоплених коментарів
Підписуйся на наш Instagram! Отримуй лише найважливіше!
Читайте всі новини по темі "UFC" на сайті "OBOZREVATEL".