"Одним ударом": чемпіон UFC виконав рідкісний трюк і "підірвав" Instagram

Чемпіон UFC у напівлегкій дивізіоні Макс Холлоуей виконав ефектний трюк, відкривши ногою скляну пляшку.

27-річний американець ударом з розвороту влучив по кришці настільки акуратно, що зміг її відкрити, що не розбивши скло.

Відео за день зібрав понад 1 млн переглядів в Instagram.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше чемпіон WBA і WBO в легкій вазі Василь Ломаченко (13-1, 10 КО) під час свого відпочинку в Таїланді продемонстрував неймовірну швидкість удару ногою.

Наш співвітчизник виклав відео у себе в Instagram, зібравши безліч захоплених коментарів

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