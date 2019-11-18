"Одна – в інваліда": батько та тренер Хабіба стане багатоженцем

Батько і тренер чемпіона Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) Хабіба Нурмагомедова Абдулманап має намір стати багатоженцем.

Дагестанський фахівець розповів, що планує зробити пропозицію ще одній жінці, незважаючи на чинний статус чоловіка.

Instagram Абдулманап Нурмагомедова

"У мене є дружина, освідчитися можна ще трьом. Одна є, на приміті ще одна. Щодо третьої не знаю, буде чи ні. Всевишній звертається до чоловіків: беріть за дружини двох, трьох, чотирьох. А одна може й в інваліда бути", – заявив Абдулманап Нурмагомедов в інтерв'ю телеканалу "Мир", повідомляє RT.

Як повідомляв OBOZREVATEL, ЗМІ розкрили особистість дружини Хабіба Нурмагомедова, яка на весіллі з чемпіоном UFC ховала своє обличчя від гостей торжества. На церемонії одруження були присутні тисячі людей.

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