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18 листопада • оновлено в 23:18
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"Одна – в інваліда": батько та тренер Хабіба стане багатоженцем

1.5т
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Батько і тренер чемпіона Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) Хабіба Нурмагомедова Абдулманап має намір стати багатоженцем.

Дагестанський фахівець розповів, що планує зробити пропозицію ще одній жінці, незважаючи на чинний статус чоловіка.

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"Одна – в інваліда": батько та тренер Хабіба стане багатоженцем

Instagram Абдулманап Нурмагомедова

"У мене є дружина, освідчитися можна ще трьом. Одна є, на приміті ще одна. Щодо третьої не знаю, буде чи ні. Всевишній звертається до чоловіків: беріть за дружини двох, трьох, чотирьох. А одна може й в інваліда бути", – заявив Абдулманап Нурмагомедов в інтерв'ю телеканалу "Мир", повідомляє RT.

Як повідомляв OBOZREVATEL, ЗМІ розкрили особистість дружини Хабіба Нурмагомедова, яка на весіллі з чемпіоном UFC ховала своє обличчя від гостей торжества. На церемонії одруження були присутні тисячі людей.

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Автор
Олександр Чеканов Олександр Чеканов
Тема
UFC
Особа
Хабiб Нурмагомедов
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Гоша Злой
Гоша Злой
совет да любовь))
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