Обвинувачений в допінгу россіяін визнаний чемпіоном Олімпіади через 8 років

Максим Іншаков Інші види спорту 21:54, 14.07.2020 Оновлено: 21:55, 14.07.2020

Російський борець Білял Махов став олімпійським чемпіоном Лондона-2012 після перегляду результатів.

Міжнародний Олімпійський комітет прийняв таке рішення після того, як фіналістів турніру з вільної боротьби у ваговій категорії до 120 кілограмів викрили в застосуванні допінгу. Спочатку Махов завоював "бронзу" разом з іранцем Комілом Гасемі. Переповерка проб Артура Таймазова з Узбекистану і грузина Давита Модзманашвілі, який переміг Махова в півфіналі, дали позитивний результат.

Оновлений профіль росіянина на сайті МОК
скріншот

Вперше в олімпійській історії вільної боротьби перше місце в одній категорії дісталося відразу двом спортсменам. Разом з росіянином медаль найвищої проби отримає і Гасемі.

Махов - триразовий чемпіон світу, він також ставав срібним та бронзовим призером світової першості. У лютому цього року в крові росіянина виявили допінг. Спортсмену загрожує дворічна дискваліфікація.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше непереможного російського боксера Олександра Беспутіна позбавили чемпіонського титулу за версією WBA в напівсередній вазі через вживання допінгу.

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