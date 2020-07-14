Обвинувачений в допінгу россіяін визнаний чемпіоном Олімпіади через 8 років

Російський борець Білял Махов став олімпійським чемпіоном Лондона-2012 після перегляду результатів.

Міжнародний Олімпійський комітет прийняв таке рішення після того, як фіналістів турніру з вільної боротьби у ваговій категорії до 120 кілограмів викрили в застосуванні допінгу. Спочатку Махов завоював "бронзу" разом з іранцем Комілом Гасемі. Переповерка проб Артура Таймазова з Узбекистану і грузина Давита Модзманашвілі, який переміг Махова в півфіналі, дали позитивний результат.

Оновлений профіль росіянина на сайті МОК скріншот

Вперше в олімпійській історії вільної боротьби перше місце в одній категорії дісталося відразу двом спортсменам. Разом з росіянином медаль найвищої проби отримає і Гасемі.

Махов - триразовий чемпіон світу, він також ставав срібним та бронзовим призером світової першості. У лютому цього року в крові росіянина виявили допінг. Спортсмену загрожує дворічна дискваліфікація.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше непереможного російського боксера Олександра Беспутіна позбавили чемпіонського титулу за версією WBA в напівсередній вазі через вживання допінгу.