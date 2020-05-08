Головна Новини
8 травня • оновлено в 21:50
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Інші види спорту

О котрій UFC 249: точний час початку

1.5т
Читати матеріал російською

В американському Джексонвіллі відбудеться найочікуваніша спортивна подія весни – шоу Абсолютного бійцівського чемпіонату UFC 249.

Основною подією стане бій американців Тоні Фергюсона і Джастіна Гетжі за титул тимчасового чемпіона в легкій вазі.

КОЛИ Й О КОТРІЙ ГОДИНІ UFC 249

Вечір єдиноборств відбудеться в суботу, 9 травня, на арені VyStar Veterans Memorial Arena. Початок попереднього карда – о 03:00 ранку неділі, 10 травня, за київським і московським часом. Старт же основного карда пройде о 05:00 ранку. OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію UFC 249.

Тоні Фергюсон

Тоні Фергюсон

ДЕ ДИВИТИСЯ UFC 249

В Україні побачити вечір єдиноборств можна буде на телеканалі Setanta Sports. У Росії пряму трансляцію зі штату Флорида запланував РЕН ТВ.

ПОВНИЙ КАРД UFC 249

Основний кард

Легка вага, до 70 кг. Тоні Фергюсон (25-3) – Джастін Гетжі (21-2)

Найлегша вага, до 61 кг. Генрі Сехудо (15-2) – Домінік Крус (22-2)

Важка вага, до 120 кг. Френсіс Нган (14-3) – Жаірзіньо Розенструік (10-0)

Напівлегка вага, до 66 кг. Джеремі Стівенс (28-17) – Келвін Каттара (20-4)

Важка вага, до 120 кг. Грег Харді (5-2) – Йорган Де Кастро (6-0)

Попередній кард

Легка вага, до 70 кг. Ентоні Петтіс (22-10) – Дональд Серроне (36-14)

Важка вага, до 120 кг. Фабрісіо Вердум (23-8-1) – Олексій Олійник (58-13-1)

Мінімальна вага, до 52 кг. Мішель Уотерсон (17-7) – Карла Еспарза (15-6)

Середня вага, до 84 кг. Роналдо Соуза (26-8) – Юрайя Холл (15-9)

Напівсередня вага, до 77 кг. Вісенте Люку (17-7-1) – Ніко Прайс (14-3)

Напівлегка вага, до 61 кг. Чарльз Роса (12-3) – Брайс Мітчелл (12-0)

Напівважка вага, до 93 кг. Райан Спенн (17-5) – Сем Алві (33-13)

Як повідомляв OBOZREVATEL, Тоні Фергюсон жорстко висловився на адресу Хабіба Нурмагомедова

Про спорт у всій красі – в нашому Instagram!

Читайте всі новини по темі "UFC" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Олександр Чеканов Олександр Чеканов
Тема
UFC
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Спорт Інші види спорту

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 14 195.

    Вилікувалися: 2706. Померли: 361.

  • Епіцентр пандемії в Україні змістився – на Львівщині терміново зібрали штаб.

  • У Бразилії вирахували головний спосіб передачі COVID-19 по світу.

  • У ВООЗ заявили, що коронавірус міг виникнути не на Уханьского ринку.

Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новини спорту

Топпублікації

Топблоги

Ставка матча
все ставки
forZe
VS
Gambit Youngsters
Победа forZe
1.55 Сделать ставку
NaVi
VS
Syman
Победа Syman с форой в +6,5 раундов на первой карте
1.87 Сделать ставку
Team Liquid
VS
100 Thieves
Победа Team Liquid
1.52 Сделать ставку
G2
VS
c0ntact
Победа G2 c форой в -1,5 карты
1.60 Сделать ставку
forZe
VS
Unique
Победа forZe с форой в -1,5 карты
1.45 Сделать ставку
Team Spirit
VS
Nemiga
Победа Team Spirit с форой в -1,5 карты
2,00 Сделать ставку
Winstrike
VS
Gambit Youngsters
Победа Gambit Youngsters
2,03 Сделать ставку
Динамо Брест
VS
Динамо Минск
Победа Динамо Брест с форой (0)
1.57 Сделать ставку
Смолевичи
VS
БАТЭ
Победа БАТЭ с форой (-1.5)
1.79 Сделать ставку
Витебск
VS
Шахтер Солигорск
Инд. тотал Шахтера больше 1.5
2.04 Сделать ставку