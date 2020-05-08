О котрій UFC 249: точний час початку

В американському Джексонвіллі відбудеться найочікуваніша спортивна подія весни – шоу Абсолютного бійцівського чемпіонату UFC 249.

Основною подією стане бій американців Тоні Фергюсона і Джастіна Гетжі за титул тимчасового чемпіона в легкій вазі.

КОЛИ Й О КОТРІЙ ГОДИНІ UFC 249

Вечір єдиноборств відбудеться в суботу, 9 травня, на арені VyStar Veterans Memorial Arena. Початок попереднього карда – о 03:00 ранку неділі, 10 травня, за київським і московським часом. Старт же основного карда пройде о 05:00 ранку. OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію UFC 249.

Тоні Фергюсон

ДЕ ДИВИТИСЯ UFC 249

В Україні побачити вечір єдиноборств можна буде на телеканалі Setanta Sports. У Росії пряму трансляцію зі штату Флорида запланував РЕН ТВ.

ПОВНИЙ КАРД UFC 249

Основний кард

Легка вага, до 70 кг. Тоні Фергюсон (25-3) – Джастін Гетжі (21-2)

Найлегша вага, до 61 кг. Генрі Сехудо (15-2) – Домінік Крус (22-2)

Важка вага, до 120 кг. Френсіс Нган (14-3) – Жаірзіньо Розенструік (10-0)

Напівлегка вага, до 66 кг. Джеремі Стівенс (28-17) – Келвін Каттара (20-4)

Важка вага, до 120 кг. Грег Харді (5-2) – Йорган Де Кастро (6-0)

Попередній кард

Легка вага, до 70 кг. Ентоні Петтіс (22-10) – Дональд Серроне (36-14)

Важка вага, до 120 кг. Фабрісіо Вердум (23-8-1) – Олексій Олійник (58-13-1)

Мінімальна вага, до 52 кг. Мішель Уотерсон (17-7) – Карла Еспарза (15-6)

Середня вага, до 84 кг. Роналдо Соуза (26-8) – Юрайя Холл (15-9)

Напівсередня вага, до 77 кг. Вісенте Люку (17-7-1) – Ніко Прайс (14-3)

Напівлегка вага, до 61 кг. Чарльз Роса (12-3) – Брайс Мітчелл (12-0)

Напівважка вага, до 93 кг. Райан Спенн (17-5) – Сем Алві (33-13)

Як повідомляв OBOZREVATEL, Тоні Фергюсон жорстко висловився на адресу Хабіба Нурмагомедова

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