О котрій Ємельяненко – Ісмаїлов: час початку головного бою АСА-107

Олександр Чеканов Інші види спорту 18:17, 24.07.2020 Оновлено: 18:27, 24.07.2020

Знаменитий боєць змішаних єдиноборств (ММА) Олександр Ємельяненко в п'ятницю, 24 липня, проведе свій черговий поєдинок. Його суперником стане співвітчизник Магомед Ісмаїлов.

О КОТРІЙ БІЙ ЄМЕЛЬЯНЕНКО – ІСМАЇЛОВ: ЧАС ПОЧАТКУ

Один із найбільш очікуваних боїв у Росії пройде в Сочі у межах шоу Absolute Championship Akhmat – ACA-107. Час початку головного поєдинку вечора – 22:00 за київським і московським часом.

ДЕ ДИВИТИСЯ ЄМЕЛЬЯНЕНКО – ІСМАЇЛОВ

Побачити протистояння двох важковаговиків можна буде на офіційному сайті промоушена. Трансляція здійснюватиметься за системою pay-per-view й обійдеться любителям єдиноборств у 499 рублів (193 гривні).

Як повідомляв OBOZREVATEL, Олександр Ємельяненко відверто розповів про свої стосунки зі старшим братом Федором.

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