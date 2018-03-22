"Нудить від його пики": Мутко розлютив росіян брехнею про допінговий скандал

Віце-прем'єр Росії Віталій Мутко розгнівав своїх співвітчизників черговою спробою відхреститися від допінгового скандалу. Чиновник, який відповідальний за спортивну ізоляцію РФ, не визнає провини і продовжує наполегливо розповідати про змову проти країни.

"Ніяких дірок у стінах антидопінгової лабораторії на Олімпіаді в Сочі не було! Вже і Слідчий комітет зробив відповідну заяву. Нічого з того, що стверджує Родченков, в Сочі не було. Олімпіада виграна за всіма правилами", - заявив Мутко в інтерв'ю Чемпионат.com.

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У відповідь читачі порталу просто втоптали віце-прем'єра в бруд, якого звинуватили в тому, що він банально тримається за своє крісло.

"Приберіть його зі стрічки і не показуйте ніколи, нудить від його пики", "Так заливає. Обхохочешься. Воїн невидимого фронту. Борець за справедливість і честь. Пухлина, яку не виходить видалити навіть після діагнозу", "Злодію, коли тебе посадять?", "Не було нічого"- в цій фразі весь Мутко", "Ми так розуміємо, що ніяких висновків не зроблено, все продовжиться в тому ж дусі і Росію чекають нові ганебні скандали", "Сподіваюся, скоро у тебе буде дірка в голові", "Я навіть трохи сльозу не пустив... Як викладає", - пишуть у коментарях.

Як повідомляв "Обозреватель", чемпіонату світу з футболу в Росії, головою оргкомітету якого раніше був Мутко, оголосили масовий бойкот.