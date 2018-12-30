''Новий президент США'': на футболі в Америці стався унікальний випадок

У Техасі під час матчу з американського футболу білоголовий орлан (один із головних символів США) зовсім несподівано сів на руку звичайного вболівальника.

Птаха випустили для обльоту стадіону AT&T у Далласі під час "Зіркового прапора", але він не повернувся до свого дресирувальника до матчу між "Клемсононом" і "Нотр-Дамом". Замість цього, вiн обрав одного з фанатів "Нотр-Дама".

The eagle they had flying around during the national anthem appears to have gotten very confused and landed on a random spectator? pic.twitter.com/x10f3FtMvk - Timothy Burke (@bubbaprog) 29 грудня 2018 р

Орел на футбольному матчі в США

Орел на футбольному матчі в США

Орел на футбольному матчі в США

Орел на футбольному матчі в США

Користувачі в мережі одразу почали жартувати, що тепер він — новий президент, адже орлани не помиляються.

Як повідомляв OBOZREVATEL, квотербек "Каліфорнії" Росс Боуерс виконав один із найнеймовірніших тачдаунів в історії американського футболу. Гравець команди коледжу з однойменного штату, відзначився у домашній грі проти "Вашингтон Стейт".

Тачдаун — один із способів набору очок в американському і канадському футболі, коли гравець атакуючої команди повинен доставити м'яч у залікову зону команди-суперника. За кожен тачдаун команда отримує 6 очок.