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''Новий президент США'': на футболі в Америці стався унікальний випадок

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У Техасі під час матчу з американського футболу білоголовий орлан (один із головних символів США) зовсім несподівано сів на руку звичайного вболівальника.

Птаха випустили для обльоту стадіону AT&T у Далласі під час "Зіркового прапора", але він не повернувся до свого дресирувальника до матчу між "Клемсононом" і "Нотр-Дамом". Замість цього, вiн обрав одного з фанатів "Нотр-Дама".

Орел на футбольному матчі в США

Орел на футбольному матчі в США

Орел на футбольному матчі в США

Орел на футбольному матчі в США

Орел на футбольному матчі в США

Орел на футбольному матчі в США

Орел на футбольному матчі в США

Орел на футбольному матчі в США

Користувачі в мережі одразу почали жартувати, що тепер він — новий президент, адже орлани не помиляються.

''Новий президент США'': на футболі в Америці стався унікальний випадок
''Новий президент США'': на футболі в Америці стався унікальний випадок
''Новий президент США'': на футболі в Америці стався унікальний випадок
Новини
Футболісти на стадіоні влаштували дощ із доларів — опубліковано відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, квотербек "Каліфорнії" Росс Боуерс виконав один із найнеймовірніших тачдаунів в історії американського футболу. Гравець команди коледжу з однойменного штату, відзначився у домашній грі проти "Вашингтон Стейт".

Тачдаун — один із способів набору очок в американському і канадському футболі, коли гравець атакуючої команди повинен доставити м'яч у залікову зону команди-суперника. За кожен тачдаун команда отримує 6 очок.

Читайте всі новини по темі "американський футбол" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
американський футбол
Місце
США
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Воронов Евгений
Воронов Евгений
Афроамериканец был, теперь буде Китаец )))
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
В 2014 году тоже был уникальный случай, президент одной очень независимой страны сел на черный пенис)))))))
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Rusnak Gulnara
Rusnak Gulnara
Захаров Дмитрий, Секс по согласию: в резонансном законе Украины нашли ''подводные камни''
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