''Новий президент США'': на футболі в Америці стався унікальний випадок

У Техасі під час матчу з американського футболу білоголовий орлан (один із головних символів США) зовсім несподівано сів на руку звичайного вболівальника.

Птаха випустили для обльоту стадіону AT&T у Далласі під час "Зіркового прапора", але він не повернувся до свого дресирувальника до матчу між "Клемсононом" і "Нотр-Дамом". Замість цього, вiн обрав одного з фанатів "Нотр-Дама".

The eagle they had flying around during the national anthem appears to have gotten very confused and landed on a random spectator? pic.twitter.com/x10f3FtMvk