Нові палаци спорту України: якими вони будуть

Український спорт близький до важливого кроку - отримання нової спортивної бази у вигляді серії багатофункціональних Палаців Спорту.

Нещодавно кабінет Міністрів України затвердив розподіл обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на створення нових, будівельно-ремонтні роботи існуючих палаців спорту та завершення розпочатих у попередньому періоді робіт з будівництва чи реконструкції палаців спорту у 2019 році.

Нагадаємо, що цей проект стартував у 2018-му з ініціативи президента Федерації баскетболу України - Михайла Бродського. Проект отримав підтримку КМУ, Міністерства молоді та спорту та Верховної Ради України. Так минулого року було виділено 150 мільйонів гривень субвенції на будівництво і реконструкцію Палаців спорту. Неймовірно важливо, що ця стратегічна програма продовжується і у 2019-му, у цьому році з державного бюджету на неї закдено 200 мільйонів гривень.

Нещодавно комісією були затвердженні суми субвенцій на будівництво об'єктів. Так з низки заяв, які були подані громадами на отримання державної субвенції було визначено п'ять об'єктів.

Зокрема, кошти виділені на будівництво універсального спортивного залу спортивного комплексу комунального закладу “Обласна спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву” Рівненської обласної ради на території Шпанівської сільської ради, палацу спорту в Хмельницькому, багатофункціонального палацу спорту в Тернополі, палацу спорту в Камянському Дніпропетровської області, палацу спорту в Житомирі та капітальний ремонт приміщення спортивного комплексу в Тернополі (фізкультурно-оздоровчий комплекс).

На сьогодні зал у Рівному уже будується. У 2019-му він має три джерела фінансування. Доволі потужною часткою є державна субвенсія у розмірі 48 мільйонів гривень. Окрім того 55 мільйонів спрямовані з Державного фонду регіонального розвитку, ще 5 мільйонів передбачено з місцевого бюджету.

Будівництво у Рівному

Загальна кошторисна вартість об’єкту – 310,132,200 тис. гривень

Спорткомплексу передбачає будівництво універсальної спортзали для ігрових видів спорту з трибунами на 3000 місць та з можливістю проведення змагань міжнародного рівня.

Об’єкт передбачає повноцінний тренувальний процес, в наявності тренажерний зал, зал для розминки, гардероби для спортсменів і суддів. Заплановані приміщення для медперсоналу, реабілітації спортсменів (сауна, басейн), громадського харчування.

При необхідності зала трансформуватиметься в концертний та виставковий зал.

Завершення будівництва - грудень 2020

Також уже розпочалося будивництво у Хмельницькому.

Загальна кошторисна вартість об’єкту – 277 031 056 тис. гривень

- у бюджеті м. Хмельницький на 2019 рік передбачено асигнування на будівництво в сумі 27 млн. грн. та державна субвенсія у розмірі 27 мільйонів гривень.

Усього зведуть 4 поверхи. На першому буде спортивна арена на 2,5 тис. глядачів. Обладнана для змагань з волейболу, баскетболу, гандболу та міні-футболу. Також, обіцяють сучасні душові та технічні приміщення. На другому поверсі буде 2 тренажерні зали, роздягальні, медичний кабінет та адміністративні приміщення. Третій поверх – це зали для гімнастики та хореографії. Четвертий поверх буде суто для обслуговування приміщення – вентиляція для створення мікро-клімату.

Завершити робиту мають до 31 грудня 2020 року.

Палац Спорту у Житомирі матиме такий вигляд:

Загальна кошторисна вартість об’єкту – 293 732,123 тис. гривень

- у бюджеті м. Житомира на 2019 рік передбачено асигнування на будівництво в сумі 34,9 млн. грн. та державна субвенсія у розмірі 30 мільйонів гривень. Початок будівництва заплановано на жовтень 2019.

Сучасний Палац спорту, який зможе розмістити до 3 тисяч глядачів та буде своєрідним центральним об’єктом спортивного життя міста. Нова споруда буде мати модульне покриття, яке може бути змінено відповідно до потрібної функції. Її можна буде трансформувати з спортивної арени в концертну залу з великою сценою. арена зможе приймати змагання на міжнародному рівні з різних ігрових видів спорту, зокрема гандбольні, баскетбольні, волейбольні та міні-футбольні матчі. Також передбачать місце для занять боксом та боротьбою.

ТЕРНОПІЛЬ

Загальна кошторисна вартість об’єкту – 481 537,415 тис. гривень

- у бюджеті м. Тернополя на 2019 рік передбачено асигнування на будівництво в сумі 49,3 млн. грн. та державна субвенсія у розмірі 30 мільйонів гривень.

Початок будівництва спортивного комплексу заплановано на вересень 2019 року.

Палац спорту у Тернополі з трибунами та паркінгом вміщуватиме зaли для ігрових видів спорту, зокрема баскетболу, волейболу, футзaлу, гaндболу та бадмінтону. У головному залі будуть трибуни на 3000 глядацьких місць, окрім того, у приміщення, в якому прийматимуть всеукраїнські та міжнародні змагання, заплановано перенести дитячо-юнацьку спортивну школу греко-римської боротьби, яка наразі знаходиться у приміщенні Тернопільського замку. Планується, що будівництво триватиме у період з 2019-го оп 2021 роки.

Завершення будівництва - грудень 2021.

КАМ'ЯНСЬКЕ

Спортивний комплекс тут почали будувати ще у 2014 році до Євробаскет-2015 який мав проходити в Україні. Але будівництво було припинено. У цьому році виготовлена проектна документація та у липні цього року вже попнуться будівельні роботи.

загальна кошторисна вартість об’єкту – 292 822,524 тис. гривень

- у бюджеті м. Кам’янське на 2019 рік передбачено асигнування на будівництво в сумі 29,9 млн. грн. та державна субвенсія у розмірі 60 мільйонів гривень.

Завершення будівництва грудень 2020

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