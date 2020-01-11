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11 січня • оновлено в 10:58
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Нокаутований боєць MMA напав на суддю

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Кумедний епізод стався на турнірі MMA One FC в Бангкоку, коли нокаутований боєць Ма Цзя Вен схопив суддю за ногу та спробував застосувати проти нього больовий прийом.

На відео, опублікованому на Twitter ONE Championship, видно, як монгольський спортсмен Шінечагтга Золтсетсег відправив у нокаут китайця на 55-й секунді поєдинку. Суддя швидко зреагував і хотів завадити монгольцу добити свого опонента, але мало не постраждав сам.

Больовий прийом проти судді

Больовий прийом проти судді

Удар був настільки сильним, що Ма Цзя Вен втратив орієнтацію у просторі та почав атакувати арбітра. Він схопив рефері за ногу і спробував виконати больовий прийом.

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Тема
MMA
Місце
Таїланд Бангкок
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