Нокаутований боєць MMA напав на суддю

Кумедний епізод стався на турнірі MMA One FC в Бангкоку, коли нокаутований боєць Ма Цзя Вен схопив суддю за ногу та спробував застосувати проти нього больовий прийом.

На відео, опублікованому на Twitter ONE Championship, видно, як монгольський спортсмен Шінечагтга Золтсетсег відправив у нокаут китайця на 55-й секунді поєдинку. Суддя швидко зреагував і хотів завадити монгольцу добити свого опонента, але мало не постраждав сам.

Удар був настільки сильним, що Ма Цзя Вен втратив орієнтацію у просторі та почав атакувати арбітра. Він схопив рефері за ногу і спробував виконати больовий прийом.

Shinechagtga Zoltsetseg 🇲🇳 finishes "Cannon" Ma Jia Wen 🇨🇳 with a HUGE KNOCKOUT just 55 seconds into the first round! ⏱ #WeAreONE #ONEChampionship #ANewTomorrow pic.twitter.com/wKJKd6A3mK