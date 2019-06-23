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Нокаут року: боєць ММА переміг "літаючим" ударом з файтинга

Нокаут року: боєць ММА переміг "літаючим" ударом з файтинга
Спортсмен зірвав овації
2.5тЧитати матеріал російською

Американський боєць змішаного стилю (ММА) Реймонд Деніелс ефектно дебютував у промоції Bellator, нокаутувавши суперника з Великобританії Уілкера Барроша.

Деніелс зробив вертушку в повітрі на 720 градусів, а потім завдав потужного правого бокового, відправивши суперника на підлогу. Суддя відразу ж припинив поєдинок.

У мережі цей удар відразу ж охрестили нокаутом року. OBOZREVATEL пропонує своїм читачам подивитися, як це було.

Всього на професійному рингу 39-річний Деніелс провів два бої. Його перший поєдинок відбувся в 2008-му році і закінчився поразкою.

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MMA
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