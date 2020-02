Нокаут року? Американка вирубала суперницю ударом з ноги в голову в бою ММА

Представниця змішаних єдиноборств (ММА) з Америки Ерін Бланшфілд здобула перемогу вражаючим нокаутом на турнірі Invicta FC 39.

Бланшфілд виграла у своєї співвітчизниці Вікторії Леонардо. В одному з моментів другого раунду Ерін зловила суперницю на контратаці і потужним ударом з ноги в голову буквально погасила Вікторії світло. Рефері був змушений тут же завершити поєдинок, після того, як Леонардо опинилася на канвасі.

Erin Blanchfield just gave us a KO of the year contender for Invicta! # InvictaFC39 pic.twitter.com/0lYybu1ysn