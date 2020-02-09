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10 лютого • оновлено в 08:02
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Нокаут року? Американка вирубала суперницю ударом з ноги в голову в бою ММА

6.5т
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Представниця змішаних єдиноборств (ММА) з Америки Ерін Бланшфілд здобула перемогу вражаючим нокаутом на турнірі Invicta FC 39.

Бланшфілд виграла у своєї співвітчизниці Вікторії Леонардо. В одному з моментів другого раунду Ерін зловила суперницю на контратаці і потужним ударом з ноги в голову буквально погасила Вікторії світло. Рефері був змушений тут же завершити поєдинок, після того, як Леонардо опинилася на канвасі.

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Чемпіонка UFC здобула перемогу жорстоким нокаутом: опубліковано відео

Відео моменту було опубліковано на сторінці UFC Fight Pass у соціальній мережі Twitter. Удар Бланшфілд вже назвали претендентом на звання найкращого нокауту року. Ерін здобула п'яту перемогу в професійній кар'єрі при одній поразці.

Як повідомляв OBOZREVATEL, чемпіонський бій UFC 247 між американцями Джоном Джонсоном і Домініком Рейєсом завершився гучним скандалом.

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Автор
Олександр Чеканов Олександр Чеканов
Тема
MMA
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