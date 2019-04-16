"Нічого особистого": в Харкові виник скандал із будівництвом спорткомплексу

Харківська міськрада планує відмовитися від будівництва нового спорткомплексу біля місцевого Палацу спорту. Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook написав депутат мерії Ігор Черняк.

"На своїй сесії Харківська міськрада остаточно "поховає" надії багатьох харків'ян на появу сучасної багатофункціональної арени в нашому місті. Пам'ятаєте плани побудови нової арени біля Палацу Спорту під Євробаскет 2014? Так-так. Тієї самої арени, де було повністю залито фундамент, і навіть почав з'являтися каркас! Так ось. Міськрада планує змінити цільове призначення цієї ділянки. І на тому місці, де могла бути побудована, а вірніше – добудована, сучасна арена, ми отримаємо... черговий житловий комплекс! Нічого особистого. Просто бізнес", – написав чиновник.

Відзначимо, що спорткомплекс "Kharkiv arena" повинен бути розрахований на шість тисяч глядачів. На арені планувалося проведення спортивних заходів, виставок, музичних концертів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, футбольний стадіон "Металіст" у Харкові є претендентом на проведення Суперкубка УЄФА.

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