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"Нічого особистого": в Харкові виник скандал із будівництвом спорткомплексу

2.4тЧитати матеріал російською

Харківська міськрада планує відмовитися від будівництва нового спорткомплексу біля місцевого Палацу спорту. Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook написав депутат мерії Ігор Черняк.

"На своїй сесії Харківська міськрада остаточно "поховає" надії багатьох харків'ян на появу сучасної багатофункціональної арени в нашому місті. Пам'ятаєте плани побудови нової арени біля Палацу Спорту під Євробаскет 2014? Так-так. Тієї самої арени, де було повністю залито фундамент, і навіть почав з'являтися каркас! Так ось. Міськрада планує змінити цільове призначення цієї ділянки. І на тому місці, де могла бути побудована, а вірніше – добудована, сучасна арена, ми отримаємо... черговий житловий комплекс! Нічого особистого. Просто бізнес", – написав чиновник.

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Не тільки дебати: найбільш незвичайні події на футбольних стадіонах

Відзначимо, що спорткомплекс "Kharkiv arena" повинен бути розрахований на шість тисяч глядачів. На арені планувалося проведення спортивних заходів, виставок, музичних концертів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, футбольний стадіон "Металіст" у Харкові є претендентом на проведення Суперкубка УЄФА.

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УкраїнаХарків
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