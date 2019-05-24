"Нічого б не змінював": легендарний велогонщик відверто розповів про допінг

Семиразовий переможець престижної велогонки Тур де Франс американець Ленс Армстронг вважає, що якби він свого часу не розповів про застосування допінгу, ніхто б ніколи про це не дізнався і його б не покарали так суворо.

"Ми зробили те, що повинні були зробити, щоб перемогти. Це не було законно, але я б не став нічого змінювати, навіть втративши купу грошей, і перейшовши з розряду героя в нуль", - відверто заявив Армстронг авторитетній британській газеті The Guardian.

Ленс Армстронг

"Перш за все, не став би міняти засвоєні уроки. Але я б не засвоїв їх, якби діяв іншим чином. Мене не стали б переслідувати і карати, веди я себе інакше.

Якби я просто вживав допінг і мовчав, нічого б і не сталося. Нічого з цього. Я просив, пропонував їм переслідувати мене. Це була легка мета ", - відверто розповів американський велогонщик.

Ленс Армстронг є одним з найвідоміших велогонщиків в історії. У 2012 році американець був дискваліфікований за вживання допінгу; всі його численні перемоги були анульовані, в тому числі і 7 титулів переможця Тур де Франс і бронзова олімпійська медаль Ігор в Сіднеї.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Росії розробили нову біологічну добавку для спортсменів, яка стане заміною забороненого препарату мельдоній.

Про це заявив керівник Федерального медико-біологічного агентства (ФМБА) Володимир Уйба. При цьому він не вважає речовину допінгом.

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