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"Нічого б не змінював": легендарний велогонщик відверто розповів про допінг

1.9тЧитати матеріал російською

Семиразовий переможець престижної велогонки Тур де Франс американець Ленс Армстронг вважає, що якби він свого часу не розповів про застосування допінгу, ніхто б ніколи про це не дізнався і його б не покарали так суворо.

"Ми зробили те, що повинні були зробити, щоб перемогти. Це не було законно, але я б не став нічого змінювати, навіть втративши купу грошей, і перейшовши з розряду героя в нуль", - відверто заявив Армстронг авторитетній британській газеті The Guardian.

Ленс Армстронг

Ленс Армстронг

"Перш за все, не став би міняти засвоєні уроки. Але я б не засвоїв їх, якби діяв іншим чином. Мене не стали б переслідувати і карати, веди я себе інакше.

Якби я просто вживав допінг і мовчав, нічого б і не сталося. Нічого з цього. Я просив, пропонував їм переслідувати мене. Це була легка мета ", - відверто розповів американський велогонщик.

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Ленс Армстронг є одним з найвідоміших велогонщиків в історії. У 2012 році американець був дискваліфікований за вживання допінгу; всі його численні перемоги були анульовані, в тому числі і 7 титулів переможця Тур де Франс і бронзова олімпійська медаль Ігор в Сіднеї.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Росії розробили нову біологічну добавку для спортсменів, яка стане заміною забороненого препарату мельдоній.

Про це заявив керівник Федерального медико-біологічного агентства (ФМБА) Володимир Уйба. При цьому він не вважає речовину допінгом.

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Тема
Тур де Франс
Особа
Ленс Армстронг
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