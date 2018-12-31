''Ні, хай йому грець!'' Президент UFC жорстко поставив на місце Хабіба

Президент UFC (спортивна організація, яка проводить в світі бої зі змішаних єдиноборств) Дєйн Уайт дуже жорстко відреагував на слова дагестансккого бійця Хабіба Нурмагомедова з вимогою легалізувати допінг.

Про це росіянин заявив після скандалу з виявленням забороненого туринабола в організмі бійця Джона Джонса.

Дейн Уайт

"Я не бачив, що написав Хабіба в Instagram. Я відповім просто: "Ні, хай йому грець". Ми важко і рутинно працюємо, щоб очистити наш спорт від недобросовісних спортсменів. І ті хлопці, які використовують допінг, обов'язково будуть спіймані. Але це не означає, що один провалений тест – це кінець кар'єри. Боєць може повернутися, якщо буде дотримуватися антидопінгових норм", - заявив президент UFC в ефірі програми The Herd.

Як повідомляв OBOZREVATEL, американський боксер Флойд Мейвезер вважається явним фаворитом в потенційному поєдинку проти чемпіона Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) Хабіба Нурмагомедова.

Сторони бійців ведуть активні переговори про організацію бою за правилами боксу. Очікується, що супершоу пройде в Росії навесні наступного року.