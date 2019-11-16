Невідомий розстріляв глядачів на футбольному матчі в США - опубліковано відео

Під час матчу з американського футболу в Нью-Джерсі між командами середніх шкіл Плезентвіля і Кемден на трибунах почалася стрілянина.

Як повідомляє NJ.com, в ході події постраждали дві людини: дорослий чоловік і дитина у віці від 10 до 14 років. Обидва поранених були доставлені в лікарню. Окружний прокурор Деймон Тайнер заявив, що не знає, чи загрожує щось життя постраждалих, проте назвав їх пошкодження серйозними.

Пізніше в мережі з'явилося відео, на якому видно, як глядачі і футболісти розбігаються, почувши постріли. Гра була зупинена в третій чверті.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в канадському місті Торонто під час чемпіонського параду команди "Торонто Репторс", вперше в своїй історії завоювала чемпіонство НБА, сталася стрілянина. В результаті постраждали 4 людини.

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