Головна Новини
16 листопада • оновлено в 16:33
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Інші види спорту

Невідомий розстріляв глядачів на футбольному матчі в США - опубліковано відео

2.2т
Читати матеріал російською

Під час матчу з американського футболу в Нью-Джерсі між командами середніх шкіл Плезентвіля і Кемден на трибунах почалася стрілянина.

Як повідомляє NJ.com, в ході події постраждали дві людини: дорослий чоловік і дитина у віці від 10 до 14 років. Обидва поранених були доставлені в лікарню. Окружний прокурор Деймон Тайнер заявив, що не знає, чи загрожує щось життя постраждалих, проте назвав їх пошкодження серйозними.

Пізніше в мережі з'явилося відео, на якому видно, як глядачі і футболісти розбігаються, почувши постріли. Гра була зупинена в третій чверті.

Новини
У США підліток відкрив стрілянину в школі: два вбиті, три поранені. Фото й відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, в канадському місті Торонто під час чемпіонського параду команди "Торонто Репторс", вперше в своїй історії завоювала чемпіонство НБА, сталася стрілянина. В результаті постраждали 4 людини.

Про спорт у всій красі – в нашому Instagram!

Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Місце
США Джерсі-Сіті
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
6
0
Смішно
1
Цікаво
4
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини спорту

Топпублікації

Топблоги