"Нерозумно зробила": російська чемпіонка світу прокоментувала спробу суїциду

Чотириразова чемпіонка світу з художньої гімнастики росіянка Олександра Солдатова назвала свою спробу накласти на себе руки дурістю.

"Нерозумно зробила. Відразу після цього злякалася та пішла в лікарню", – цитує слова Солдатової агентство Чемпіонат.

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Гімнастка самостійно прийшла в Морозівську лікарню в Москві. Оцінивши її стан, лікарі прийшли до висновку, що спортсменку необхідно госпіталізувати. У машині швидкої допомоги по дорозі в науково-дослідний інститут Скліфосовського вона вела себе адекватно та шкодувала про те, що трапилося.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, Олександра Солдатова вчинила спробу самогубства, завдавши собі ножові поранення.

Її тренер Анна Д'яченко була вражена тим, що сталося, заявивши, що спілкувалася зі своєю підопічною напередодні, але не знала про спробу суїциду. У лікарні, де лежить спортсменка, розповіли про її стан.

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