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7 лютого • оновлено в 09:38
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"Нерозумно зробила": російська чемпіонка світу прокоментувала спробу суїциду

3.9т
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Чотириразова чемпіонка світу з художньої гімнастики росіянка Олександра Солдатова назвала свою спробу накласти на себе руки дурістю.

"Нерозумно зробила. Відразу після цього злякалася та пішла в лікарню", – цитує слова Солдатової агентство Чемпіонат.

Олександра Солдатова

Олександра Солдатова

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Гімнастка самостійно прийшла в Морозівську лікарню в Москві. Оцінивши її стан, лікарі прийшли до висновку, що спортсменку необхідно госпіталізувати. У машині швидкої допомоги по дорозі в науково-дослідний інститут Скліфосовського вона вела себе адекватно та шкодувала про те, що трапилося.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, Олександра Солдатова вчинила спробу самогубства, завдавши собі ножові поранення.

Її тренер Анна Д'яченко була вражена тим, що сталося, заявивши, що спілкувалася зі своєю підопічною напередодні, але не знала про спробу суїциду. У лікарні, де лежить спортсменка, розповіли про її стан.

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Читайте всі новини по темі "художня гімнастика" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
художня гімнастика
Місце
Росія Москва
Тег
самогубство
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Комментарии на сайте не модерированы
Ибрагимов Золтан
Ибрагимов Золтан
От хорошой жизни на рососии...
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wewegwe kostyan
wewegwe kostyan
Извините за спам, но я нарыл способ как дома можно накачать тело и убрать жир! За две недели убрал пивное пузо и уже проступают кубики, подкачал руки и спину, а у жены ушло пару сантиметров на талии. Мы просто в восторге от этого прибора, советую всем опробовать, а вычитал о нем здесь! ------ https://shorturl.ca/poyas
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