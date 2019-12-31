"Неповага": чемпіонка світу оголосила бойкот через допінг-скандал у Росії

Російська легкоатлетка, триразова чемпіонка світу зі стрибків у висоту Марія Ласіцкене висловилася з приводу свого конфлікту з Всеросійською федерацією легкої атлетики (ВФЛА).

Спортсменка залишилася незадоволена відповіддю організації на відкритий лист, який вона написала разом з іншими легкоатлетами – Анжелікою Сидоровою та Сергієм Шубєнковим – і в якому були задані гострі питання.

Марія Ласіцкене РІА Новини

"Ця нібито відповідь ВФЛА – неповага до мене як до спортсменки. Особисто я зустрічатися з нинішнім керівництвом ВФЛА не планую ні 10 січня, ні в подальшому", – написала Ласіцкене в сторіз в своєму Instagram.

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Раніше стрибунка у висоту Марія Ласіцкене, стрибунка з жердиною Анжеліка Сидорова і бігун Сергій Шубєнков у відкритому листі задали ВФЛА питання про плани виходу з кризи в російській легкій атлетиці. ВФЛА з 2015 року відсторонена від World Athletics, а російські спортсмени виступають на міжнародних турнірах під нейтральним прапором. ВФЛА рекомендувала провести 10 січня очну зустріч керівництва зі спортсменами, яка повинна стати "більш плідною, ніж спілкування за допомогою відкритих листів і комунікацій через ЗМІ".

Як повідомляв OBOZREVATEL, глава Чечні Рамзан Кадиров закликав російських спортсменів взагалі відмовитися від участі в міжнародних змаганнях через відношення решти світу до РФ.

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