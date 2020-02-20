Неперевершена українка Бех стала чемпіонкою престижних змагань з легкої атлетики

24-річна українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук виграла турнір серії World Athletics Indoor Tour зі стрибків у довжину, який пройшов у французькому Льєвані.

Марина Бех-Романчук

Бех-Романчук продемонструвала результат 6,90 м, який виявився недосяжним для суперниць. Другою стала нігерійка Есе Бруме (6,82 м), також до трійки увійшла Настасья Мирончук з Білорусі (6,59 м).

Новини Найкрасивіша легкоатлетка України встановила новий світовий рекорд

Це вже четверта перемога легкоатлетки в нинішньому сезоні. Українка виграла всі змагання, в яких брала участь, – в Карлсруе (6,92 м), Торуні (6,96 м), Глазго (6,90 м) і Льєвані (6,90 м).

Поряд з іншою українською легкоатлеткою – стрибункою у висоту Ярославою Магучіх – Бех-Романчук виграла серію World Athletics Indoor Tour. Останній етап відбудеться 21 лютого в Мадриді, проте і Магучіх, і Бех-Романчук поза конкуренцією.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше українські легкоатлетки завоювали два "золота" на престижному турнірі в Глазго.

Найкрасивіші дівчата у нас в Instagram!