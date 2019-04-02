Непереможного російського бійця UFC довічно дискваліфікували

Російський боєць змішаних єдиноборств (ММА) Руслан Магомедов, який виступав в Абсолютному бійцівському чемпіонаті (UFC), отримав довічну дискваліфікацію за порушення антидопінгових правил.

Як повідомляється на сайті Американського антидопінгового агентства (USADA), спортсмен відмовився від здачі проби поза межами змагального періоду. Це порушення стало третім із боку Магомедова. У жовтні 2018 року в пробах спортсмена виявили сліди анаболічних препаратів.

Руслан Магомедов UFC

32-річний Магомедов востаннє виходив в октагон під егідою UFС у 2015 році. Тоді росіянин переміг суддівським рішенням американського бійця Шона Джордона. Перемога стала третьою поспіль із моменту дебюту в організації.

Як повідомляв OBOZREVATEL, знаменитий екс-чемпіон UFC у легкій вазі Конор МакГрегор сенсаційно оголосив про завершення кар'єри в ММА.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!