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4 вересня • оновлено в 19:39
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Непереможного бійця MMA нокаутували в Росії - опубліковано відео

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Непереможний боєць змішаних бойових мистецтв (ММА) Янніс Арзуманідіс (6-0) зазнав першої поразки на професійному рингу.

На турнірі Absolute Championship Akhmat 97 в Краснодарі грек був нокаутований Денисом Смолдаревим (13-5) за півтори хвилини до завершення першого раунду.

Естонський боєць завдав своєму непереможеним опонентові два точних і сильних удари, після чого швидко добив його. OBOZREVATEL пропонує своїм читачам подивитися відео ефектного нокауту.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, 28 серпня чемпіон світу переміг нокаутом в кривавому бою з двома нокдаун.

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Місце
Росія Краснодар
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