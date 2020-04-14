Непереможний український боєць Bellator Ярослав Амосов (23-0) заявив, що не хоче битися ні з російським бійцем Андрієм Корєшковим, ні з іншими його співвітчизниками.

"Чесно кажучи, це єдиний боєць, з яким мені не хотілося б зустрічатися. Ми заочно знайомі, та й не для того я підписувався в американський промоушн, щоб битися з російськими пацанами. З ним побитися хотілося б найменше. Я десь читав, що він тієї ж думки. Якщо це буде титул або претендентський бій, тоді можливо, а так не бачу сенсу", – сказав Амосов в інтерв'ю виданню Спорт-Експрес.

Ярослав Амосов ITV

Він також зазначив, що поки що щасливий бути частиною промоушна Bellator, але в майбутньому хоче спробувати себе в UFC.

"Мені комфортно в цій лізі. Хотілося б спробувати себе і в UFC, але це вже після Bellator. Хочеться побитися за титул, взяти пояс. Тоді вже можна про щось міркувати. Я не любитель загадувати наперед, так що поки б'юся в Bellator. У порівнянні з UFC тут повна свобода. Я можу виступати на будь-яких турнірах. Можу навіть поспілкуватися щодо того, щоб виступити в іншому промоушені", – додав боєць.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в лютому Амосов добув свою 23-у перемогу поспіль у професійній кар'єрі.