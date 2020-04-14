Триразовий чемпіон світу з бойового самбо Ярослав Амосов (23-0), який виступає зараз в американській промоції Bellator, заявив, що в молодості брав участь в бійці "стінка на стінку".

Ярослав Амосов @ s_amoskin

"Мені років 17-18, дзвонить один хлопець і питає: "Чи не хочеш побитися?". Я знав, що він має відношення до футболу, але відразу скажу, що мова не про "Динамо". Так ось, він запропонував побитися, а я без особливої думки, навіть не розбираючись, хто кого не любить, а хто з ким союзник, погодився. Це потім я поспілкувався з хлопцями, вони мені пояснили розклади. Я не любитель носити футболки з написами UFC, Bellator або ще щось, зазвичай або тренуюся в таких речах, або в городі ходжу. А тут вирішив взяти футболку з написом "Бойове самбо", - розповів українець в ефірі Youtube-каналу "Ушатайка".

За словами бійця цей наряд зіграв ключову роль в бійці.

"Вийшло, що я зробив прохід в ноги, а мене прихопили за шию. Чув, як хлопці, які не билися, а говорили, що робити, кричали: "Бийте того, який у футболці "Бойове самбо"!". І тут я відчуваю, як летять і руки, і ноги, все мені в голову або корпус. В результаті щось ми виграли бійку, але потім я сидів в "Макдональдсі", ми з хлопцями пили чайок, і я думав: "Так, хлопці, ось це приїхав побитися ". Вийшло, що я багато чого там не зробив, але шишки на голові були серйозні", - зазначив Амосов.

Раніше українець заявив, що не хоче битися ні з російським бійцем Андрієм Корешковим, ні з іншими його співвітчизниками.

Нагадаємо, що в лютому Амосов добув свою 23-у перемогу поспіль у професійній кар'єрі.