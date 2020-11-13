Непереможний український боєць MMA здобув 25-ту перемогу поспіль. Відео

Михайло Морозов Інші види спорту 11:40, 13.11.2020 Оновлено: 11:56, 13.11.2020

Непереможний український боєць змішаних єдиноборств (MMA) Ярослав Амосов здобув свою 25-ту перемогу в кар'єрі, здолавши Логана Сторлі в ко-мейн івенті Bellator 252, який відбувся 12 листопада.

Протягом усього бою американець намагався збити з ніг нашого співвітчизника та перевести боротьбу в партер. У перших двох раундах Амосову вдавалося уникати невигідних для себе позицій, добре захищатися та наносити відчутні удари по супернику. У третій п'ятихвилинці Сторлі був близьким до перемоги після задушливого прийому, проте українець зумів вирватися з захвату.

На відео, опублікованому в Twitter промоушена Bellator, можна побачити події другого раунду поєдинку.

Судді віддали Амосову перемогу роздільним рішенням з рахунком 28:29, 29:28, 29:28. Для американця ця поразка стала дебютною в кар'єрі (11-1).

Статистика поєдинку Амосов - Сторлі
Twitter Bellator

Як повідомляв OBOZREVATEL, у своєму попередньому поєдинку наш співвітчизник нокаутував Марка Леммінгера вже в першому раунді.

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