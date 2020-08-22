Непереможний українець виграв бій нокаутом у 1-му раунді Bellator 244. Відео

Знаменитий український боєць змішаних єдиноборств (MMA) Ярослав Амосов (24-0) переміг 27-річного американця Марка Леммінгера (11-2).

Поєдинок на на турнірі Bellator 244 в Анкасвіллі (Коннектикут, США) завершився технічним нокаутом у першому раунді

26-річний уродженець Ірпеня з перших секунд захопив ініціативу, перевіряючи голову суперника точними ударами. На 2-й хвилині у Амосова пройшов ефектний аперкот, після якого Леммінгер звалився на канвас. Українець перевів бій у партер, де завдав американському бійцю серйозного розсічення. Лікар заборонив подальше проведення бою.

Свою попередню перемогу Ярослав здобув на Bellator 239 в американському Такервіллі. Наш співвітчизник одноголосним рішенням суддів пройшов місцевого бійця Еда Рута – 29:28, 29:28, 29:28.

У лютому цього року на турнірі Bellator 216 Амосов переміг 34-річного бразильця Еріка Сілву (20-10).