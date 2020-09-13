Непереможний боксер з України про страту чемпіона в Ірані: дичина, гірша за наших мусорів

Максим Іншаков Інші види спорту 11:51, 13.09.2020 Оновлено: 12:34, 13.09.2020

Чемпіон IBF International в напівсередній вазі Максим Продан (18-0-1, 14 КО) відреагував на страту чемпіона Ірану з греко-римської боротьби Навіда Афкарі.

Уродженець Новоселиці (місто в Чернівецькій області), який останні роки живе в Італії, а виступає під прапором Румунії, дав короткий коментар в Instagram.

"Дичина. Гірше наших мусорів", – не зміг стримати емоцій 27-річний Продан.

Коментар Максима Продана
Instagram boxingukraineboxing

Як повідомляв OBOZREVATEL, Афкарі був страчений в суботу, 12 вересня. Йому інкримінували вбивство охоронця під час протестів проти економічної політики Ірану в 2018 році. Сам борець свою провину заперечував.

Після страти МОК виступив з офіційною заявою. У Комітеті були шоковані таким вчинком іранської влади.

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