Непереможний боєць UFC зазнав сенсаційної поразки нокаутом у першому раунді

Непереможний американський боєць Шон О'Меллі (12-1) зазнав сенсаційної поразки від еквадорця Марлона Вери (16-6-1).

Коефіцієнти перед боєм

Поєдинок в найлегшій вазі на турнірі UFC 252 в американському Лас-Вегасі завершився у першому раунді.

Уже в дебюті зустрічі 25-річний О'Меллі підвернув ногу і став відчувати себе менш впевнено. Ближче до перерви еквадорець пішов в атаку, влучив супернику в щелепу і став добивати вже на канвасi. Рефері зупинив бій і присудив Вере нокаут.

Марлон Вера б'є Шона О'Меллі

Хайкік від Марлона Вери

Марлон Вера (ліворуч) створив сенсацію

Як повідомляв OBOZREVATEL, непереможний американський боєць змішаних єдиноборств (MMA) вірменського походження Едмені Шахбазян зазнав першої поразки в кар'єрі після 11 тріумфів підряд, поступившись співвітчизнику Дереку Брансону.

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