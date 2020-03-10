Головна Новини
10 березня • оновлено в 21:19
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Інші види спорту

Непереможний боєць UFC відправив у глухий нокаут зірку YouTube

4.3т
Читати матеріал російською

Бразильський боєць Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) Паулу Коста нокаутував в cпарингу популярного YouTube-блогера Логана Пола, на канал якого підписано понад 20 млн користувачів.

Американець прибув в UFC Perfomance Institute і вийшов на ринг проти Кости. Бразилець потужним ударом в підборіддя намертво звалив Логана, незважаючи на те, що останній спарингував в захисному шоломі.

28-річний Коста виступає в UFC у середній ваговій категорії. На його рахунку 13 поєдинків в змішаних єдиноборствах, в яких він здобув 13 перемог (в тому числі 5 перемог в 5 боях в UFC).

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше популярний американський YouTube-блогер Джейк Пол нокаутував свого колегу з Великобританії AnEsonGib'а в першому раунді бою, який відбувся в Майамі.

Дізнайся першим, коли Суркіс продасть «Динамо» у нас в Telegram!

Читайте всі новини по темі "UFC" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
UFC
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
0
2
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Махал Махалыч
Махал Махалыч
Очень правильно! Любой блогер - это просто подoнок! Про что бы он не верещал в своем вонючем болжике!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новини спорту

Топпублікації

Топблоги

Ставка матча
все ставки
Динамо
VS
Александрия
Победа гостей с форой (+1,5)
1.70 Сделать ставку
Йени Малатьяспор
VS
Трабзонспор
Хозяева не проиграют
1.82 Сделать ставку
Сочи
VS
Оренбург
Победа хозяев
1.915 Сделать ставку
Филадельфия
VS
Бостон
Тотал больше 5,5 гола
1.98 Сделать ставку
Ванкувер
VS
Айлендерс
Тотал меньше 5,5 гола
1.81 Сделать ставку
Торонто
VS
Тампа-Бэй
Победа гостей
2.30 Сделать ставку
Ливерпуль
VS
Атлетико
Тотал больше 2.5
2.00 Сделать ставку
ПСЖ
VS
Боруссия Д
Боруссия Д с форой (+1)
1.73 Сделать ставку
Манчестер Сити
VS
Арсенал
Арсенал с форой (+1.5)
1.99 Сделать ставку
Боруссия М
VS
Кельн
Боруссия М не проиграет и тотал больше 2.5
1.95 Сделать ставку