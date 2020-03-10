Непереможний боєць UFC відправив у глухий нокаут зірку YouTube

Бразильський боєць Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) Паулу Коста нокаутував в cпарингу популярного YouTube-блогера Логана Пола, на канал якого підписано понад 20 млн користувачів.

Американець прибув в UFC Perfomance Institute і вийшов на ринг проти Кости. Бразилець потужним ударом в підборіддя намертво звалив Логана, незважаючи на те, що останній спарингував в захисному шоломі.

28-річний Коста виступає в UFC у середній ваговій категорії. На його рахунку 13 поєдинків в змішаних єдиноборствах, в яких він здобув 13 перемог (в тому числі 5 перемог в 5 боях в UFC).

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше популярний американський YouTube-блогер Джейк Пол нокаутував свого колегу з Великобританії AnEsonGib'а в першому раунді бою, який відбувся в Майамі.

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