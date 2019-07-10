Непереможений російський боєць UFC попався на допінгу

Американське антидопінгове агентство (USADA) за вживання анаболічного стероїду болденона на два роки дискваліфікувала російського бійця Івана Штирково (15-0-1).
Як повідомляє MMA Fighting, в березні 2019 року Штирков підписав контракт з UFC, але відразу ж провалив допінг – тест і не зміг провести перший бій. Після цього скандалу, промоушен розірвав з ним контракт. Незважаючи на те, що Штирков на території Сполучених Штатів не встиг провести жодного бою, USADA дискваліфікувала його на два роки.
Іван Штирков
Як повідомляв OBOZREVATEL, американський боєць змішаного стилю (ММА) Ті Джей Діллашоу повідомив, що провалив допінг-тест після поєдинку проти співвітчизника Генрі Сехудо на турнірі UFC Fight Night 143.
Боєць написав в Instagram, що дізнався про позитивний тест від Американського антидопінгового агентства (USADA) і Атлетичною комісії штату Нью-Йорк.
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