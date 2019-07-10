Непереможений російський боєць UFC попався на допінгу

Американське антидопінгове агентство (USADA) за вживання анаболічного стероїду болденона на два роки дискваліфікувала російського бійця Івана Штирково (15-0-1).

Як повідомляє MMA Fighting, в березні 2019 року Штирков підписав контракт з UFC, але відразу ж провалив допінг – тест і не зміг провести перший бій. Після цього скандалу, промоушен розірвав з ним контракт. Незважаючи на те, що Штирков на території Сполучених Штатів не встиг провести жодного бою, USADA дискваліфікувала його на два роки.

Іван Штирков

Новини У Росії похвалилися винаходом нового допінгу

Як повідомляв OBOZREVATEL, американський боєць змішаного стилю (ММА) Ті Джей Діллашоу повідомив, що провалив допінг-тест після поєдинку проти співвітчизника Генрі Сехудо на турнірі UFC Fight Night 143.

Боєць написав в Instagram, що дізнався про позитивний тест від Американського антидопінгового агентства (USADA) і Атлетичною комісії штату Нью-Йорк.

Про спорт і не тільки – в нашому Instagram!