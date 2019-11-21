"Немає часу на ідіотів": Нурмагомедов відповів МакГрегору

Чемпіон UFC у легкій вазі Хабіб Нурмагомедов (28-0) вважає, що Конор МакГрегор (21-4) гарний лише на словах, а на ділі не зможе конкурувати з ним на рингу.

"Не думаю, що він готовий до реваншу. Під час нашого минулого бою я бив і душив його усі чотири раунди, змусив його здатися. З тих пір пройшло вже більше трьох років, а він все ще не перемагав. Бій зі мною потрібно заслужити" , – сказав Хабіб в ексклюзиві RT.

Хабіб Нурмагомедов RT

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Росіянин також зазначив, що спокійно ставиться до образ із боку МакГрегора, оскільки "не звертає уваги на слова ідіотів".

"Одна справа говорити, а інша – робити. Цим ми і відрізняємося один від одного. Я радий, що люди помічають розбіжності між нами, тому не витрачаю сили і емоції на його висловлювання. У нас на ідіотів уваги не звертають", – додав Нурмагомедов .

Як повідомляв OBOZREVATEL, двоюрідного брата Хабіба – Абубакара Нурмагомедова – усунули з UFC на півроку.

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