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11 вересня • оновлено в 22:11
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"Нехай цей бовдур їсть ла*но": Хабіба жорстко принизили

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Знаменитий американський боєць змішаних єдиноборств (MMA) Тоні Фергюсон принизив чинного чемпіона UFC у легкій вазі Хабіба Нурмагомедова.

Тоні Фергюсон

Тоні Фергюсон

"Якщо наступний бій буде зі мною, то давай зустрінемося в грудні. Я викликаю тебе прямо зараз. Нехай цей бовдур Хабіб їсть чізбургери та інше лайно, але не особливо захоплюється. Він не повинен бути занадто жирним. Я насуваюсь швидше, ніж вівторок тірамісу (популярна акція Starbucks)", - сказав Фергюсон в інтерв'ю ESPN.

Фергюсон заявив, що дивився бій Хабіба з Дастіном Пор'є, але це видовище його не вразило.

"Нудний, односторонній бій. Нічого не маю проти цих хлопців, вони добре провели тиждень перед боєм, було багато нервів, але в підсумку Хабіб впевнено переміг. Він натиснув на Пор'є, а Дастіну нічим було відповісти. Респект Хабіб за перемогу, але, як я вже сказав, це було нудно. Ми вже багато разів готувалися до бою з ним. я знаю, як знищити цього козла", - підсумував Тоні.

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Як повідомляв OBOZREVATEL 7 вересня Нурмагомедов повторно захистив пояс чемпіона, здолавши в третьому раунді задушливим прийомом Дастіна Пор'є.

Відзначимо, що після зустрічі дагестанець знову, як і в бою з Макгрегором, вистрибнув з сітки, навколишнє Октагон.

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Теми
MMA UFC
Особи
Тонi Фергюсон Хабiб Нурмагомедов
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Альгин Михаил
Альгин Михаил
Всё-таки басня Крылова "Слон и моська" - бессмертное произведение!
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Mega Death
Mega Death
Этот черт сам себя унизил. Всё видят, что пока лишь одно г***вно, летит исключительно изо рта Фергюсона)) Видно уже нажрался вдоволь))).
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Н Олег
Н Олег
Хабиба в интервью "унизить" может каждый ... вот при личной встрече пока никому не удавалось ...
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