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3 лютого • оновлено в 17:46
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"Нехай свої рахують": Хабіб різко відповів главі UFC

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Чемпіон UFC у легкій вазі Хабіб Нурмагомедов відповів главі організації Дейна Уайту, який після бою Конора МакГрегора та Дональда Серроне оцінив доходи росіянина від поєдинків.

"Вони ж активно працюють над реваншем і використовують всі моменти, де, що і як сказати. Якісь бої вони місяць організовують, але щоб організувати наш реванш, вони будуть це робити за рік. А що він сказав про гроші – нехай усі краще свої гроші рахують", – цитує слова Нурмагомедова агентство Sportbox.

Хабіб Нурмагомедов

Хабіб Нурмагомедов

Sportbox

Нагадаємо, що наступний бій Хабіб проведе проти Тоні Фергюсона в рамках події UFC 249 у Брукліні, яка відбудеться 18 квітня.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, батько Хабіба Нурмагомедова Адбулманап засумнівався у чесності результату поєдинку між Конором Макгрегором і Дональдом Серроне.

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Тема
UFC
Особи
Конор МакГрегор Хабiб Нурмагомедов
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