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8 лютого • оновлено в 08:08
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"Не заслуговують права": Хабіб зробив відверту заяву

2.8т
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Російський чемпіон Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) Хабіб Нурмагомедов зізнався, що ніколи не хотів бути прикладом для інших.

За словами бійця, цей момент є головним мінусом його популярності.

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"Найбільший мінус у популярності я знайшов – це коли люди думають або ж називають тебе прикладом для наслідування. Я таким не є і ніколи не хотів бути таким. Я вважаю, що ані я і жоден боєць, і взагалі жодна знаменитість не заслуговують цього права – бути прикладом для наслідування. Я можу навчити людей у сфері єдиноборств, але в життєвих цінностях ми всі потребуємо повчань і нагадувань", – написав Хабіб на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

Найбільший мінус в популярності я знайшов - це коли люди думають або ж називають тебе прикладом для наслідування. - Я таким не є і ніколи не хотів бути таким. - Я мусульманин і як для віруючої людини у нас в релігії є приклад для наслідування, це посланник Аллаха - Мухаммад (хай благословить його Аллах і вітає) - Я вважаю, що ні я і ні один боєць і взагалі жодна знаменитість не заслуговують цього права - бути прикладом для наслідування. - Я можу навчити людей в сфері єдиноборств, але в життєвих цінностях ми всі потребуємо повчаннях і нагадувань.

Публікація від Khabib Nurmagomedov (@khabib_nurmagomedov)

Як повідомляв OBOZREVATEL, батько та тренер Хабіба Абдулманап Нурмагомедов різко відповів на питання журналіста про реванш з ірландською зіркою UFC Конором МакГрегором.

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Автор
Олександр Чеканов Олександр Чеканов
Тема
UFC
Особа
Хабiб Нурмагомедов
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wegweg wgweg
wegweg wgweg
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Костюченко Григорий
Костюченко Григорий
Ни когда бы не подумал,что у него такие здравые мысли?.Извини,ошибался!.
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