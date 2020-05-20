"Не встигали ховати": Хабіб розповів про важку ситуацію з коронавірусом у Дагестані

Російський боєць Хабіб Нурмагомедов відповів на коментар підписника в Instagram, який назвав коронавірус аферою, розповівши про складну ситуацію з пандемією в Дагестані.

"У мене в селі більше 500 осіб захворіли на пневмонію, 11 померло, і ще десятки людей з мого села опинилися в лікарні. В сусідньому селі за ніч 14 осіб померло, не встигали ховати. Вибач, що не такий розумний, як ти", – написав Нурмагомедов в соціальній мережі.

Хабіб Нурмагомедов @khabib_nurmagomedov

Нагадаємо, що батько Хабіба захворів на коронавірус і зараз знаходиться в одній із лікарень Москви у критичному стані. Він тиждень пролежав у штучній комі, а коли був виведений з неї, то не міг розмовляти та рухатися. Пізніше його стан знову погіршився, в результаті чого Абдулманапа підключили до апарату ЕКМО.

Як повідомляв OBOZREVATEL, ексфутболіст "Анжи" Шаміль Лахіялов розповів про жахливу ситуацію з коронавірусом у Дагестані.