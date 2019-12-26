"Не ви заслуговуєте": Зеленський зустрівся з чемпіонами Дефлімпіади-2019

Президент України Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська зустрілися з атлетами дефлімпійської збірної України, яка зайняла третє місце на XIX зимових Дефлімпійських іграх в Італії.

Володимир Зеленський зустрівся з дефлімпійцями president.gov.ua

Як повідомила пресслужба глави держави, Зеленський привітав медалістів з успішним турніром і вручив їм державні нагороди.

"Найголовніше в цій перемозі – те, що ви показали всім нам, всім українцям, всьому світу, які ви сильні, незламані духом. Завдяки вам в Україні з'являється відчуття перемоги. Не ви заслуговуєте цих державних нагород, а ці нагороди заслуговують вас", – зазначив Зеленський, звертаючись до спортсменів.

Володимир Зеленський зустрівся з дефлімпійцями president.gov.ua

Володимир Зеленський зустрівся з дефлімпійцями president.gov.ua

Окремо президент Спортивної федерації глухих України Леонід Касіцький підкреслив, що команда їхала на Дефлімпійські ігри з піднесеним настроєм завдяки, зокрема, підтримці першої леді, яка під час проводів звернулася до спортсменів мовою жестів.

Володимир Зеленський зустрівся з дефлімпійцями president.gov.ua

"Ми були дуже вражені. Відчули сильний підйом і вашу підтримку", – зазначив він, звертаючись до Олени Зеленської.

Відзначимо, що дефлімпійська збірна України завоювала на Іграх 11 медалей – чотири "золота", чотири "срібла" і три "бронзи".

Володимир Зеленський зустрівся з дефлімпійцями president.gov.ua

Володимир Зеленський зустрівся з дефлімпійцями president.gov.ua

Володимир Зеленський зустрівся з дефлімпійцями president.gov.ua

Володимир Зеленський зустрівся з дефлімпійцями president.gov.ua

Володимир Зеленський зустрівся з дефлімпійцями president.gov.ua

Володимир Зеленський зустрівся з дефлімпійцями president.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, воротар збірної Ісландії з футболу передав привіт Зеленському.

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