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23 жовтня • оновлено в 14:52
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"Не варто цього робити": МакГрегор у Києві поставив на місце критиків

2.8т Читати матеріал російською

Зірка змішаних єдиноборств, ірландський боєць Конор МакГрегор, який відвідав Київ, розповів на пресконференції про свої плани і про те, скільки планує залишатися в ММА.

Конор МакГрегор у Києві

Конор МакГрегор у Києві

Parimatch

"Я не розглядаю це питання глобально, дивлюся наперед тільки на кілька місяців. Не думаю про майбутнє в плані якихось великих ідей, початку нової кар'єри або т.п., а просто використовую кожну можливість для бою, для гарного виступу. Хтось мене вже списує? Не варто цього робити. Навіть коли я говорю, що йду, завжди є хоч маленький шанс, що я повернуся", - заявив Конор.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, Конор МакГрегор прилетів з коротким візитом у столицю України, зустрівшись з журналістами. Поїздка в Україну пройшла за запрошенням бренду Parimatch, світовим амбассадором якого спортсмен став в 2019 році.

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Особа
Конор МакГрегор
Місце
Україна Київ
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