''Не в своєму тілі'': призерка ЧЄ приголомшила причиною завершення кар'єри

Шведська гандболістка Луїза Санд, яка провела за збірну більше ста матчів, у віці 26 років оголосила про завершення кар'єри.
Причиною такого рішення послужило неприйняття бронзовою призеркою чемпіонату Європи-2014 себе як жінки. Гандболістка приняла рішення змінити стать.
"Я відчував себе дуже погано останнім часом і знав, з чим це пов'язано. Я народився не в тому тілі. Я розумію, що це може звучати погано і легше брехати, але я робив це занадто довго. Це буде тяжкий час, але я на 100% впевнений, що буду почувати себе краще. Я завжди відчував себе Луї Сандом, а не Луїзою Санд", - цитує гандболістку Expressen.
Луїза Санд
instagram.com/louisand
Санд подякувала своїм шанувальникам за те, що вони поставилися до ситуації з розумінням.
"Я неймовірно вдячний за те, що мене ніколи не допитували. Люди прийняли мене таким, який я є. Я не хочу ходити з постійною ненавистю до себе через дискомфорт, який я відчуваю у своєму тілі. Мені все одно, подобаюся я вам чи ні. Головне, що я нарешті люблю себе", - заявила Санд.
Hej, detta är jobbigt och samtidigt befriande att berätta för er . Jag har nu valt att lägga handbollskorna på hyllan föralltid . Jag har brutit mitt kontrakt med mitt klubblag Fleury . Klubben och tjejerna har varit helt underbara. Tack "alla" klubbar för dessa år. Tack alla tjejer jag fått äran att spela med och allt folk runtomkring idrotten . Tack för att jag har fått äran att bära den svenska landslagströjan i så många år , kom upp i mer än 100 landskamper. Trodde jag aldrig. Tack också mamma och pappa för att ni alltid har kört mig till matcher och träningar sen jag varit liten , framförallt att ni stöttar mig genom detta och älskar mig oavsett vad , samma med mina älskade polare. Jag älskar er. Det finns en anledning varför jag har slutat, detta kan ni lyssna på i utkastpodden (Spotify / podcaster) i extraavsnittet nu där jag lägger alla korten på bordet . Jag har lyssnat på avsnittet och jag låter väldigt känslokall och pratar om detta som ingenting . Men det var svårt att göra det på något annat sätt , stakar mig även på en del ord. Jag hoppas ni förstår och respekterar mitt beslut. Nu är det dags att leva mitt liv på riktigt ❤️
Крім завершення кар'єри в збірній шведська гандболістка розірвала контракт зі своїм клубом - французьким "Фльорі Луарі".
Луїза Санд
instagram.com/louisand
Луїза Санд
instagram.com/louisand
Луїза Санд
instagram.com/louisand
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