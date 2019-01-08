''Не в своєму тілі'': призерка ЧЄ приголомшила причиною завершення кар'єри

Шведська гандболістка Луїза Санд, яка провела за збірну більше ста матчів, у віці 26 років оголосила про завершення кар'єри.

Причиною такого рішення послужило неприйняття бронзовою призеркою чемпіонату Європи-2014 себе як жінки. Гандболістка приняла рішення змінити стать.

"Я відчував себе дуже погано останнім часом і знав, з чим це пов'язано. Я народився не в тому тілі. Я розумію, що це може звучати погано і легше брехати, але я робив це занадто довго. Це буде тяжкий час, але я на 100% впевнений, що буду почувати себе краще. Я завжди відчував себе Луї Сандом, а не Луїзою Санд", - цитує гандболістку Expressen.

Луїза Санд instagram.com/louisand

Санд подякувала своїм шанувальникам за те, що вони поставилися до ситуації з розумінням.

"Я неймовірно вдячний за те, що мене ніколи не допитували. Люди прийняли мене таким, який я є. Я не хочу ходити з постійною ненавистю до себе через дискомфорт, який я відчуваю у своєму тілі. Мені все одно, подобаюся я вам чи ні. Головне, що я нарешті люблю себе", - заявила Санд.

Крім завершення кар'єри в збірній шведська гандболістка розірвала контракт зі своїм клубом - французьким "Фльорі Луарі".

Луїза Санд instagram.com/louisand

Луїза Санд instagram.com/louisand

Луїза Санд instagram.com/louisand

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