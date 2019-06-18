"Не тільки побити": суперник Хабіба зробив грізну заяву

Боєць ММА Дастін Пор'є заявив. що в бою проти чемпіона UFC у легкій вазі Хабіба Нурмагомедова не сумнівається у своїй перемозі.

"Я збираюся не тільки побити Хабіба. Я маю намір завершити поєдинок достроково", — цитує Пор'є ESPN.

Дастін Пор'є налаштований рішуче

Американський боєць нині перебуває у статусі тимчасового чемпіона у легкій вазі, завойованому у поєдинку із Максом Холлоуеєм під час усунення росіянина через бійку після бою з Конором Макгрегором.

Як очікується, бій між Хабібом і Пор'є має відбудуться 7 вересня на турнірі UFC 242 у Абу-Дабі. У цьому поєдинку Хабіб удруге захищатиме свій пояс. У першому – Хабіб переміг Макгрегора.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Абдулманап Нурмагомедов, тренер і батько російського бійця змішаного стилю (MMA) Хабіба Нурмагомедова, зробив заяву про те, що під час проведення турніру Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) в Абу-Дабі може відбутися реванш між Хабібом і скандальним ірландським бійцем Конором Макгрегором.

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