Не співають гімн: 5 іноземців, які прославили Україну в спорті більше самих українців

Вигравати за рідну країну та прославляти свій прапор - один з основних постулатів будь-якого спорту на міжнародній арені. І в кожній команді тільки свої.

Втім, сучасні віяння таки втручаються в такий стан речей, відкриваючи нові можливості для чужинців. У 21-му столітті легіонери можуть бути не тільки в клубах, але й в національних командах. І в деяких випадках це дійсно класно!

Поки деякі українці тільки говорять про ефективність роботи або піаряться на перемогах інших, окремі представники іноземного легіону по-справжньому кують славу України. Без зайвих слів і знання Гімну України, але із завидним професіоналізмом і ефективністю. OBOZREVATEL виділяэ 5-ку "найманців", які в 2019-му прославили українців в спорті більше, ніж вони самі себе.

Юрай Санітра

Національність: Словаччина

Ким працює в Україні: головний тренер збірної України з біатлону

Чим заслужив визнання: стабілізував збірну України, утримавши її в топ-10 світового заліку, і допоміг Дмитру Підручному стати чемпіоном світу

Юрай Санітра впевнено веде збірну України до нових нагород biathlon.com.ua

У біатлоні - індивідуальному виді спорту, роль головного тренера команди часом непомітна та навіть другорядна. Однак Юрая Санітри це не стосується - зараз словацький фахівець є опорою та центром чоловічої команди, яка гідно виступає на біатлонних аренах світу.

Ставши тренером чоловічої збірної України, Санітра не почав кидатися "з шашками" на всі проблеми відразу, а почав методично вирішувати завдання по мірі їх важливості та працювати на перспективу. У підсумку, якщо порівнювати з жіночою командою, то поруч з тамтешньою чехардою тренерів та певним бардаком в тренерських питаннях (особливо в минулому сезоні), у чоловіків вже 3,5 роки є стабільний хороший тренер.

І є результат - саме під керівництвом Санітри Дмитро Підручний виграв перше в історії (команди та своєї кар'єри) золото чемпіонату світу. І ось що говорить про Санітру сам Підручний в інтерв'ю OBOZREVATEL: "Санітра - сам по собі хороший тренер, який чудово розбирається в підготовці спортсменів. Також дуже важливо, що до тренера є повна довіра та діалог з ним. Тобто, ти не просто сліпо виконуєш всі його вказівки, а можеш обговорити плани та тренування. Якщо є якісь сумніви, з ним завжди можна порадитися та отримати допомогу. Довіра та діалог - це основи успіху нашої роботи".

Мауро Тассотті та Андреа Малдера

Національність: обидва - Італія

Ким працюють в Україні: помічники головного тренера збірної України з футболу Андрія Шевченка

Чим заслужили визнання: внесли величезний вклад в нинішню успішність збірної України та вихід на Євро-2020

Андреа Малдера (зліва) та Мауро Тастотті (в центрі) обговорюють робочі моменти з Андрієм Шевченком під час прогулянки збірної України ffu.ua

Незважаючи на всю роботу та прогрес Андрія Шевченка як тренера, це як раз випадок для приказки "короля робить свита". Мауро і Андреа, запрошені Шевченко в тренерський штаб збірної - Тассотті та Малдера, є справжнім мозковим й аналітичним центром всієї команди, здійснюючи колосальний обсяг роботи.

Тассотті та Малдера - не просто помічники, які працюють за вказівкою. Можна сказати, разом з Шевченком вони утворюють цілісну трійцю, яка й створила нинішню збірну. З цими фахівцями Шевченко знайомий ще з часів "Мілана", а Тассотті в Італії цінують як дуже висококласного аналітика та тактика, який дійсно глибоко розуміє футбол. І в Україні ці хлопці з першого дня роботи Шевченка в збірній, здорово допомагаючи молодому тренеру будувати свою збірну та добиватися успіхів.

Новини Італійський помічник Шевченка зробив неординарний вчинок заради України

Так, не варто боятися сказати - якби не Тассотті та Малдера, щодо сьогоднішнього рівня збірної та путівки на Євро-2020 були б великі питання (і напевно ми б і не бачили таку команду взагалі).

Угіс Крастіньш

Національність: Латвія

Ким працює в Україні: головний тренер львівського клубу "Барком-Кажани" і збірної України

Чим заслужили визнання: вивів на новий рівень "Барком-Кажани" і зробив історичний прорив зі збірною на чемпіонаті Європи

Угіс Крастіньш творить історію збірної України з волейболу facebook.com/ugis.krastina

"Спочатку я не хотів їхати в Україну. Думав, "навіщо мені це?". І сказав агенту: "Якщо у Львові після прильоту мене зустріне старий комуніст, відразу поїду додому. Але комуніста не було, і я тут" - історії Угіса Крастіньша в Україні могло зовсім і не бути, якби не склалися обставини. Але латвієць таки почав роботу, що фактично перевернуло весь український волейбол.

Зараз Крастіньш - як яскравий згусток сяючої енергії, який все більше оживляє наш волейбол. Після застояних радянських методик робота Крастіньша виглядала часом дитячим веселощами, які ні до чого не приведуть. Але спочатку латвієць перетворив "Барком", який став беззаперечно кращим клубом України та гідно представляє країну в єврокубках. Це підштовхнуло українську федерацію запросити Угіса і в збірну, за яку латвієць взявся з непідробним ентузіазмом. І, вуаля - команда не просто потрапила на Євро, але вийшла з групи та дійшла до 1/4 фіналу (це рекордне досягнення для "синьо-жовтих" на ЧЄ).

Як розповідає сам Угіс, його погляди закликають в першу чергу швидко вирішувати проблему, а не шукати винних. Разом з цим, застосовуючи свій досвід, у Крастіньша поки все виходить "на ура". І саме завдяки йому в Європі згадали про український волейбол.

Жуніор Мораес

Національність: Україна, Бразилія

Ким працює в Україні: форвард донецького "Шахтаря" та збірної України

Чим заслужив визнання: прийняв українське громадянство та допоміг збірній вийти на Євро-2020

Жуніор Мораес в формі збірної України

Тема натуралізації іноземців для залучення до збірної - дуже спірна та неоднозначна "матерія", в яку почала одягатися й національна команда України. Проте, вже зараз за "синьо-жовтих" грає двоє вихідців з Бразилії - Марлос і Жуніор Мораес, і прихід останнього відразу виявився в чомусь знаковим для України.

По-перше, з появою Мораеса ще до осіннього підйому Яремчука в збірній все владналося з центральним нападником - команда отримала форварда високого класу, одного з кращих бомбардирів чемпіонату України та стабільно забиваючого в єврокубках.

А, по-друге, з Мораесом Україна пройшла перевірку на міцність в європейському футболі, але не на полі, а в коридорах і кулуарах. Саме після надання Жуніору українського громадянства ФФУ отримала позови від федерацій Португалії та Люксембургу за неправомірну натуралізацію футболіста (немов через порушення норм ФІФА), але Україна відстояла свою правоту в судах. Це стало основою для нового іміджу та ознакою стійкості самої збірної - українська команда має чіткі методи та впевнено йде до мети, не допускаючи дурних осічок як на полі, так і поза ним. Приклад з Мораесом - якраз гарне тому підтвердження.

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