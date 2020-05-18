Не рухається і не розмовляє: розкрито нові деталі про стан батька Хабіба

Батько чемпіона Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) Хабіба Нурмагомедова Абдулманап не може спілкуватися з оточуючими після того, як тиждень перебував у штучній комі.

Про це з посиланням на власні джерела повідомляє російське інформаційне агентство ТАСС. За його даними, Нурмагомедову-старшому було зроблено шунтування після перенесеного інсульту. Крім того, він не тільки не може розмовляти, але й рухатися.

Абдулманап Нурмагомедов RT

Також відомо, що батька Хабіба було підключено до апарату штучної вентиляції легенів після того, як його тест на коронавірус дав позитивний результат. Відомо, що Абдулманап Нурмагомедов перебуває у вкрай важкому стані, у нього вражені 75% легенів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, один із друзів Нурмагомедова-старшого повідомив, що в стані хворого немає позитивної динаміки.