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18 травня • оновлено в 22:33
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Не рухається і не розмовляє: розкрито нові деталі про стан батька Хабіба

1.9т
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Батько чемпіона Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) Хабіба Нурмагомедова Абдулманап не може спілкуватися з оточуючими після того, як тиждень перебував у штучній комі.

Про це з посиланням на власні джерела повідомляє російське інформаційне агентство ТАСС. За його даними, Нурмагомедову-старшому було зроблено шунтування після перенесеного інсульту. Крім того, він не тільки не може розмовляти, але й рухатися.

Абдулманап Нурмагомедов

Абдулманап Нурмагомедов

RT

Також відомо, що батька Хабіба було підключено до апарату штучної вентиляції легенів після того, як його тест на коронавірус дав позитивний результат. Відомо, що Абдулманап Нурмагомедов перебуває у вкрай важкому стані, у нього вражені 75% легенів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, один із друзів Нурмагомедова-старшого повідомив, що в стані хворого немає позитивної динаміки.

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Автор
Олександр Чеканов Олександр Чеканов
Особа
Хабiб Нурмагомедов
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