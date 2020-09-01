Не люблю Росію. Росіяни – нацисти, – боєць ММА

Таджицький боєць змішаних єдиноборств (ММА) Чоршанбе Чоршанбієв на прізвисько Урж поділився думкою про Росію і про її громадян.

25-річний спортсмен, який останнім часом живе в Москві, вирішив покинути місто через ставлення до нього місцевих жителів.

"Проблема з візою і вірус тим більше. Буду розглядати всі варіанти, щоб отримати візу і швидше звалювати звідси. Мені не подобається тут, я не люблю Москву і країну в цілому, так і люди тут не дуже. Що найгірше в російських людях? Те, що вони нацисти", – сказав Чоршанбе в інтерв'ю.

Відзначимо, що після цієї заяви Чоршанбієву присудили спірну поразку в промоушенi Top Dog FC. Після трехраундового поєдинку на кулаках перемога дісталася росіянину Михайлу Долгополову.

Як повідомляв OBOZREVATEL, вболівальники іспанського футбольного клубу "Райо Вальєкано" вивісили образливий банер на адресу українського нападника "Альбасете" Романа Зозулі.

Біля стадіону "Кампо де Вальекас" фани розмістили розтяжку "Зозуля був і залишається йо*аним нацистом".

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