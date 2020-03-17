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17 березня • оновлено в 15:26
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Не коронавірус: чемпіон світу з фігурного катання помер у США

3.3т
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Учасник трьох Олімпійських ігор і дворазовий чемпіон світу з фігурного катання в командах Кріс Рід помер в Детройті у віці 30 років у результаті серцевого нападу.

Інформація про його смерть з'явилася на офіційному сайті японської федерації фігурного катання, а потім була підтверджена його молодшою сестрою Еллісон. Про це повідомляє видання JapanTimes.

Кана Мурамото і Кріс Рід

Кана Мурамото і Кріс Рід

Відзначимо, що Кріс разом зі старшою сестрою Кеті досягли серйозного успіху, виступаючи в парному розряді за Японію, яка є батьківщиною їхньої матері. У період з сезону 2007/08 по кампанію 2014/2015 років вони зуміли виграти сім чемпіонатів Японії з фігурного катання. Ще три титули він завоював з Кана Мурамото, яка стала його партнеркою після того, як Кеті закінчила кар'єру.

У 2010-му, 2014-му і 2018 м роках Кріс Рід брав участь в Олімпійських іграх, посівши 14-е місце на Олімпіаді у Ванкувері, що стало його найкращим результатом. 31 грудня 2019 року він оголосив про завершення кар'єри.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Китаї раптово помер 29-річний український фігурист Микола Бондар.

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Тема
фігурне катання
Місце
США Детройт
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