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Не Конор: названо головну небезпеку для Хабіба

1.3тЧитати матеріал російською

Російський боєць змішаного стилю Олександр Шлеменко назвав ім'я найнебезпечнішого опонента для Хабіба Нурмагомедова. Олександр вважає, що найважчий бій буде проти Тоні Фергюсона.

Тоні Фергюсон

Тоні Фергюсон

John Locher / AP

"Наскільки Холлоуей небезпечний для Хабіба? Вони одного разу мало не побилися, коли бій з Фергюсоном вчетверте скасували. Мені здається, що він не потягне. Не хочу його ображати, але це все ж таки вища вагова категорія. Хабіб і в своїй категорії найбільший, ганяє більше за всіх, в цьому його головна перевага. Ось із Сан-П'єром б була інша історія, він — навпаки з напівсередньої ваги, а Холлуей... Ну так, проблеми він створить, але навряд чи серйозні. Найскладніший суперник для Хабіба зараз Тоні Фергюсон — високий, довгий, дуже незручний. Він і більший за Холлоуея, причому помітно", — сказав Олександр у інтерв'ю Спорт-Експрес.

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Нагадаємо, що бій Холлоуей — Нурмагомедов мав відбудуться у квітні 2018-го, але зірвався з медичних причин, що виникли в американця. Нурмагомедов спочатку мав битися з Тоні Фергюсоном, але той отримав травму.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент UFC Дана Уайт анонсував проведення реваншу Хабіб — Конор у 2019 році.

Перший поєдинок росіянина та ірландця в Абсолютному бійцівському чемпіонаті (UFC) відбувся 6 жовтня і завершився перемогою Нурмагомедова задушливим прийомом у четвертому раунді.

Читайте всі новини по темі "UFC" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
UFC
Особи
Тонi ФергюсонХабiб Нурмагомедов
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